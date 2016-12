Boxe: Fiordigiglio-Castellucci, la sfida è su Italia 1

Grazie all’accordo siglato con l’advisor della Lega Pro Boxe “Boxe in Progress, ogni sabato in seconda serata Italia 1 trasmetterà in esclusiva i migliori incontri di pugilato. Si tratta dei match della Lega Pro Boxe, validi per i titoli europei e dell’Unione Europea, e di quelli dei principali organizzatori internazionali.

In occasione della serata di sabato 11 ottobre, alle ore 23.45, incroceranno i guantoni sul ring del palazzetto comunale di “Manzano” (Udine) il campione in carica Orlando Fiordigiglio e lo sfidante Stefano Castellucci: in palio il titolo dell’unione europea dei pesi superwelter. A seguire, sarà trasmesso l’incontro che mette in palio il titolo europeo dei pesi super piuma tra il campione Romain Jacob e lo sfidante Devis Boschiero, in programma a Calais (Francia). La telecronaca degli incontri sarà affidata al giornalista Federico Mastria, il commento tecnico ad Alessandro Duran, due volte campione mondiale WBU, tre volte campione europeo e cinque volte campione italiano.

Come sempre, il collegamento con il ring sarà anticipato dal nuovo notiziario “Sport Night”, curato dalla redazione di Sportmediaset, che racconterà i temi sportivi del momento e introdurrà la serata pugilistica in programma.