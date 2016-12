I Seamen Milano per Vidas: campioni di solidarietà

Un legame che si rinnova: dopo 25 anni i Seamen tornano a essere "Campioni di solidarietà" accanto a Vidas, l'associazione che in 32 anni ha garantito assistenza sociosanitaria completa e gratuita a 29mila malati terminali. Un legame che entusiasmerà tifosi e non, un sostegno per la storica associazione milanese da un'istituzione dello sport cittadino.

I Seamen scendono in campo a favore di Vidas sposando la missione che vuole assicurare dignità fino all'ultimo istante ai tanti assistiti a domicilio o nell'hospice Casa Vidas: degenza e day hospice. Un sodalizio che nasce dalla conoscenza diretta di Vidas, da parte di alcuni giocatori della squadra, presente accanto ai loro familiari con i propri operatori. Testimonial sarà il capitano dei campioni d'Italia Marco Aletti. I Seamen fin da subito devolveranno l'incasso della partita di campionato giovanile che si terrà al Vigorelli di Milano il prossimo 11 ottobre alle ore 20 contro i Giaguari.

Un touchdown solidale realizzato insieme a Vidas per vincere la battaglia della vita. Vidas è un'Associazione apartitica e aconfessionale, fondata da Giovanna Cavazzoni a Milano nel 1982. Garantisce un'assistenza socio-sanitaria completa e gratuita ai malati terminali, a domicilio e nell'hospice Casa Vidas: degenza e day hospice. 29 mila i malati assistiti in 32 anni di attività in Milano, Monza e 103 Comuni delle due Province. Un'assistenza offerta 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, da proprie équipe socio-sanitarie (composte da 70 figure professionali, specializzate in Terapia del Dolore e Cure Palliative, tutte retribuite dall'Associazione) e da volontari, selezionati e formati per l'accompagnamento e il sostegno del malato e della sua famiglia. Vidas difende il diritto del malato a vivere anche gli ultimi momenti di vita con dignità. Sito istituzionale:www.vidas.it Blog: www.noidividas.it I Seamen Milano sono una delle squadre più blasonate della storia del football americano nel nostro Paese. Una formazione che per tutti gli anni Ottanta è stata ai vertici delle classifiche del campionato di serie A , Campioni d'Italia 1989 con la U20, si sciolgono nel 1990 con un record di 111 partite 69 vinte 37 perse 5 pareggiate per "rinascere" a nuova vita nel 2009, un'escalation di vittorie e titoli giovanili fino allo stupendo Super Bowl XXXIV vinto a Ferrara. www.seamen.it