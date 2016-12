LeBron James è il brand sportivo di maggior valore, Tiger Woods 2°

King James sale sul trono del mondo. Il campione Nba è infatti il brand di maggior valore nel mondo dello sport, come rivelato dalla classifica stilata da Forbes, prestigiosa rivista americana di economia e finanza. LeBron vale 37 milioni di dollari e ha messo in fila Tiger Woods (36 milioni), che per la prima volta dal 2007 non guarda tutti dall'alto al basso. L'ultimo gradino del podio è occupato da Federer, che vale 32 milioni.