Zanardi all'IronMan: "Follia? No, senza gambe è quasi un vantaggio"

Alex Zanardi è pronto ad affrontare l'IronMan alle Hawaii, la gara più dura della Terra, ma non vuol sentire parlare di follia: "Ho ragionato molto su questa scelta - ha dichiarato in un'intervista a Riders Italian Magazine -. Credo di avere quella distanza nelle braccia, anzi, il fatto di non avere le gambe non dico sia un vantaggio, ma quasi. Io almeno la maratona l'affronterò spingendo la carrozzina, non sulle mie gambe".