Mlb: Royals e Orioles in finale nell'American League

Kansas City Royals e Baltimore Orioles si sfideranno nella serie finale dell'American League di Baseball e una delle due volerà alle World Series , l'atto conclusivo della lunghissima stagione del baseball Mlb. I Royals, arrivati dallo spareggio vinto contro gli Oakland A's, hanno travolto e eliminato con un secco 3-0 i Los Angeles Angels nel Division Series. La sorpresa Baltimore ha invece spezzato via con lo stesso punteggio i favoriti Detroit Tigers.

In gara 3, la prima in casa dopo due successi a Los Angeles, i Royals si sono imposti 8-3 con gli home run di Hosmer e Moustakas e hanno completato il cappotto ai danni degli Angels dell'asso Albert Pujols. I Baltimore, dopo aver vinto in casa le prime due gare, gli Orioles hanno sbancato il Comerica Park di Detroit grazie al 2-1 firmato da un fuoricampo da due punti di Nelson Cruz nel sesto inning e tornano alla finale dell'American League per la prima volta dal 1997. Una tra Baltimore e Kansas City andrà dunque alle World Series, finalissima dalla quale i primi mancano dal 1983 mentre i secondi dal 1985.