Boxe: Dieli vs. Warrington su Italia 1

Grazie all’accordo siglato con l’advisor della Lega Pro Boxe “Boxe in Progress", ogni sabato in seconda serata Italia 1 trasmetterà in esclusiva i migliori incontri di pugilato. Si tratta dei match della Lega Pro Boxe, validi per i titoli europei e dell’Unione Europea, e di quelli dei principali organizzatori internazionali.

In occasione della serata di sabato 4 ottobre, incroceranno i guantoni sul ring della “First Direct Arena” di Leeds l’italiano Davide Dieli e l’inglese Josh Warrington: in palio il titolo vacante di campione europeo dei pesi piuma. La telecronaca degli incontri sarà affidata al giornalista Federico Mastria, il commento tecnico ad Alessandro Duran, due volte campione mondiale WBU, tre volte campione europeo e cinque volte campione italiano.

Come sempre, il collegamento con il ring sarà anticipato dal nuovo notiziario “Sport Night”, curato dalla redazione di Sportmediaset, che racconterà i temi sportivi del momento e introdurrà la serata pugilistica in programma.