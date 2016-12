Mlb, playoff: Royals in rimonta, "Moneyball" ko

Vittoria storica con una rimonta unica per i Kansas City Royals che battono 8-7 gli Oakland Athletics nella gara secca di Wild Card dell'American League di baseball Mlb. I Royals, per la prima volta ai playoff dopo 29 anni di assenza, hanno dovuto attendere il 12esimo inning per festeggiare il successo contro gli A's del general manager Billy Beane, il rivoluzionario personaggio interpretato da Brad Pitt nel film "Moneyball", ancora una volta battuto in post season (0-7 nelle gare decisive).