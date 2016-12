La Federnuoto squalifica Malagò: 16 mesi!

Sedici mesi di squalifica al tesserato della Federnuoto, in quanto numero 1 della Canottieri Aniene, nonché presidente del Coni, Giovanni Malagò: è questa la sentenza della Commissione Disciplinare della Fin nel procedimento a carico del capo dello sport italiano per alcune sue frasi su presunte ''doppie fatturazioni'' della federazione. Una sentenza shock, che arriva in un momento difficile, vedi Figc e il caso Tavecchio. E adesso che cosa accadrà?