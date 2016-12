Boxe: Marsili campione europeo dei leggeri Il pugile di Civitavecchia supera ai punti in 12 riprese l'ungherese Mizsei e conquista per la terza volta il titolo continentale

28 settembre 2014

E' ancora campione europeo di pesi leggeri Emiliano Marsili, il 38enne pugile mancino di Civitavecchia che per la terza volta difende con successo il titolo continentale conquistato nel marzo 2012. A Viterbo Marsili ha sconfitto ai punti in 12 riprese l'ostico ungherese Gyorgy Mizsei, incapace comunque di mettere seriamente in difficoltà il mancino italiano. "Ora vorrei il mondiale", ha detto al termine del match Marsili, che in carriera vanta 30 successi e un pari.

Emiliano Marsili ha gestito la gara confermando i favori del pronostico e senza mai rischiare troppo contro un pugile, Mizsei, difficile da inquadrare ma troppo poco vincente (11 sconfitte in 31 incontri) per impensierire davvero il laziale, ancora una volta imbattuto. Marsili accumula il suo vantaggio nella prima parte del match grazie soprattutto al suo efficace gancio sinistro, ma è nel finale che l'ungherese capitola. Con in tasca questa terza difesa del titolo europeo dei leggeri, ora Marsili vuole la corona mondiale: "Era un pugile difficile da boxare, ma penso di aver dato uno spettacolo all'altezza. Ora spero che ci sia la possibilità di coronare la mia carriera con un combattimento di livello mondiale”.

TITOLO ITALIANO SUPERMEDI: VELARDO SI RITIRA PER PAURA Ha invece dell'incredibile quanto successo per il titolo tricolore vacante dei supermedi: sul ring si è presentato un solo pugile, Andrea Di Luisa. Perché? Perché lo sfidante Diego Velardo non si è presentato per... paura. Venti minuti di vana attesa sul ring prima che l'arbitro assegnasse il titolo a Di Luisa. "Non combatto - ha detto Velardo mentre ritornava negli spogliatoi dopo aver fatto pochi gradini lungo le scale che avrebbero dovuto portarlo sul ring - non ce la faccio, sono un disgraziato".