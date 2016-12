Boxe: Marsili-Mizsei su Italia 1

Emiliano Marsili contro Gyorgy Mizsei, in palio il titolo europeo dei pesi leggeri. E' l'incontro che segna il ritorno della grande boxe su Italia 1, che a partire dal 27 settembre grazie all'accordo con l'advisor della Lega Pro Boxe “Boxe in Progress” trasmetterà in esclusiva i migliori incontri. Si tratta dei match della Lega Pro Boxe, validi per i titoli europei e dell’Unione Europea, e di quelli dei principali organizzatori internazionali.