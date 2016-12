Mlb: Jeter, l'ultima con gli Yankees è uno spettacolo

Il finale che emoziona. All'ultima partita in carriera nella sua casa il capitano dei New York Yankees , Derek Jeter , trascina i compagni alla vittoria per 6-5 contro i Baltimore Orioles, proprio la franchigia che da alcune settimane ha negato ai Bronx Bombers l'accesso ai playoff. Tra la commozione di uno Yankee Stadium gremito, il leggendario numero 2 sigla il walk off decisivo e manda in casa base Antoan Richardson: Jeter chiude con un successo da protagonista. La voce registrata dello storico speaker dello Stadium Bob Sheppard, morto nel 2010 dopo quasi sessant'anni di 'regno', chiama a battere 'The Captain' già nel primo inning, con gli Orioles avanti 2-0.

E' lui ad avviare la rimonta con un double coronato poi dall'arrivo personale al piatto. E' lui, sei inning più tardi e sul risultato di 5-5, a caricarsi per l'ennesima volta (2745 caps in Mlb in vent'anni di carriera, record di partite giocate nella storia dei Bombers e primato di battute valide) gli Yankees sulle spalle e a chiudere il match. Per uno dei più grandi giocatori di baseball della storia, donnaiolo impenitente (Mariah Carey, Scarlett Johansson, Adriana Lima e Jessica Alba, solo per citare alcune delle sue innumerevoli fiamme) e perfetto esempio di melting pot 'made in Usa' (figlio del New Jersey, nato da padre afroamericano e madre di ascendenze irlandesi e tedesche), miglior finale non poteva proprio esserci.