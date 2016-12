Darko Milicic lascia il basket: si dà alla kickboxing

Dal parquet al ring. Darko Milicic , ex campione NBA 2004 con i Detroit Pistons , ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Wako Pro , The World Association of Kickboxing Organisations. Non esiste ancora una data precisa del suo primo incontro ma mercoledì durante la conferenza stampa tenutasi a Belgrado , Darko Milicic ha dichiarato che questo inverno salirà per la prima volta sul ring a dicembre a Novi Sad , sua città natale.

"Siamo orgogliosi che un campione della portata di Darko Milicic abbia deciso di affidarsi alla nostra organizzazione – spiega Barbara Falsoni, General Director di Wako Pro – Si sta allenando duramente tutti i giorni da circa un anno e mezzo per questa nuova entusiasmante sfida. Rimettersi in gioco ad altissimi livelli in un altro sport non è semplice, molti sportivi ci hanno provato con risultati altalenanti. Ho visto in lui determinazione e tanta passione, stimoli nuovi che aveva perso giocando a basket e sta fortunatamente ritrovando nella Kickboxing".



La storia che porta Darko Milicic ad intraprendere una carriera nella Kickboxing inizia quasi per gioco. Nella primavera 2014 il cestista serbo, famoso anche fuori dal campo per le sue iniziative benefiche, decide di comprare la cintura di campione del mondo della Wako Pro del suo amico e concittadino Nenad Pagonis durante un’asta benefica a favore di Nadja, bambina di 11 anni che soffre di un particolare cancro alle ossa. Nenad Pagonis, che già allenava Darko Milicic nella sua palestra di Novi Sad, lo sfida, invitandolo a guadagnarsi sul ring la cintura di campione del mondo Wako Pro. Un po’ per gioco e per la sua indole competitiva il campione NBA accetta, firmando in diretta nazionale il suo primo contratto da professionista. Purtroppo, per sapere come andrà finire questa storia di sport e solidarietà gli appassionati di basket e kickboxing dovranno aspettare circa tre mesi, quando Milicic salirà finalmente sul ring per il suo primo incontro.