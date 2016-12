Baseball, Europei: l'Italia si arrende, vince l'Olanda

Dopo due successi consecutivi, nel 2010 e nel 2012, l'Italia deve restituire all'Olanda il titolo di campioni d'Europa di baseball. Nell'edizione 2014 in Repubblica Ceca è la nazionale oranje a trionfare grazie al successo per 6-3 in finale contro gli Azzurri, già battuti 5-0 nell'ultima e ininfluente gara del girone che ha interrotto una striscia di 20 successi di fila agli Europei. Per l'Olanda si tratta del 21° titolo continentale.