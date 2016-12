Europei di baseball: Italia in finale

L'Italia conquista la finale dell'Europeo con una partita d'anticipo battendo (9-1) la Repubblica Ceca. Agli azzurri basta il terzo attacco, che vede il line up di Mazzieri confezionare 5 punti. A dare la svolta è Liddi, con un gran doppio contro il partente ceco Novak. Alla fine, non sarà la miglior esibizione del line up azzurro che chiuderà con 10 strike out subiti. Ora la finale contro l'Olanda a Brno.