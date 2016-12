Bufera-Schwazer: la Kostner alla Procura Coni

Carolina Kostner convocata dalla procura antidoping per il caso Schwazer: la pattinatrice azzurra, ex fidanzata del marciatore trovato positivo alla vigilia di Londra 2012 e poi squalificato fino a gennaio 2016, sarà ascoltata per rispondere degli articoli 2.8 e 3.3 delle norme antidoping che parlano di "copertura" e "complicità". Per la Kostner, il rischio squalifica se dovessero emergere sue responsabilità di omessa denuncia.