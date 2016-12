Dall'Australia: "Ian Thorpe e Ricky Martin hanno una relazione"

Peter Ford, famoso reporter australiano, è stato il primo a comunicare la notizia attraverso Twitter. L'indiscrezione ha subito fatto il giro del mondo trovando alcune conferme - non ufficiali - e anche parecchie smentite. Come quella di James Erskine, manager di Thorpe, che al sito Smh ha negato tutto.



Ricky Martin, che recentemente è stato in Australia poiché giudice del talent show "The Voice", si era complimentato con l'ex campione per il coming out. Da qui a ipotizzare una storia tra i due, ce ne passa. Ma diversi media australiani sono certi della relazione, che dovrebbe essere rivelata con un'intervista esclusiva a novembre. Tutto vero o tutto falso? Entro due mesi, sapremo.