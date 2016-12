Caso Pistorius, il giudice: "Non ci fu premeditazione nell'omicidio"

"Quello di omicidio colposo è un giudzio pertinente". Con queste parole, il giudice Thokozile Mazipa scagiona almeno momentaneamente Oscar Pistorius dall'accusa di premeditazione nella morte della fidanzata Reeva Steenkamp, uccisa la notte del 14 febbraio 2013. Dopo una mattinata passata a leggere parte della sentenza, il giudice ha bocciato la tesi dell'accusa che "non ha provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che Pistorius sia colpevole di omicidio premeditato. Non ci sono prove sufficienti per supportare una conclusione simile". Il verdetto però arriverà soltanto nella giornata di domani (venerdì 12 settembre) per volere dello stesso giudice monocratico. Nel corso dell'udienza odierna sono intanto emersi i primi dettagli della sentenza: "Come avrebbe potuto l'accusato prevedere ragionevolemente che il colpo sparato avrebbe ucciso la vittima? Chiaramente non poteva prevedere che avrebbe ucciso la persona dietro la porta. Pistorius ha agito in modo affrettato e la sua condotta è stata negligente con un uso eccessivo della forza".

12.46 - CONDANNA PER OMICIDIO INVOLONTARIO O ASSOLUZIONE - Resta però ancora aperta la questione e l'ex atleta può essere condannato per omicidio involontario o assolto.



12.20 - NON COLPEVOLE DI OMICIDIO VOLONTARIO - Clamorosa svolta nel processo. Per il giudice Pistorius credeva di essere minacciato e non ha ucciso volontariamente. "Oscar Pistorius non può essere ritenuto colpevole dell’omicidio di Reeva Steenkamp", ha detto Thokozile Masipa, prima di interrompere per pranzo la lettura della sentenza sul processo.



12.10 - NESSUNA PREMEDITAZIONE - Per il giudice Pistorius non ha agito in maniera premeditata. Sembra dunque ecluso dunque il capo di imputazione più grave che prevede una pena minima di 25 anni e massima dell'ergastolo



12.02 - PISTORIUS EVASIVO - Per il giudice, l'ex atleta paralimpico è stato "evasivo" durante la sua testimonianza



12.00 - TESTIMONI SBAGLIANO - Il giudice ha precisato che alcuni testimoni sentiti durante il processo si sbagliano riguardo la loro interpretazione degli spari di quella notte, influenzati da quello sentito dai media (alcuni hanno sentito urlare la vittima, che però non poteva farlo a causa delle ferite). Per questo Masipa si baserà solo sui tabulati telefonici



11.57 - NON E' CHIARO SE VOLESSE SPARARE. Durante la lettura del verdetto, il giudice ha spiegato che "non è chiaro se Pistorius intendesse sparare o meno"



11.55 - NESSUNO SPARO PER SBAGLIO - Il giudice durante la lettura del verdetto ha spiegato che Pistorius non ha avuto vuoti di memoria nei momenti cruciali e che ha deciso "colpevolmente" di prendere la pistola, dirigersi verso il bagno e sparare.