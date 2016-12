Pugno alla fidanzata, Rice fuori dalla Nfl

Ci sono volute le immagini forti del video diffuso dal sito di gossip Tmz per mettere Ray Rice fuori dalla Nfl . Il running back dei Baltimore Ravens , 27 anni, era stato punito con 2 giornate di squalifica per violenza domestica ai danni della fidanzata, ora moglie, ma quando tutti hanno visto il video, l'opinione pubblica si è scatenata e così sono arrivati i provvedimenti quelli veri: i Ravens hanno messo fine al contratto triennale mentre la Nfl ha squalificato il running back a tempo indeterminato.

Le immagini non lasciano dubbi: Rice e la compagna, evidentemente nervosi, entrano in ascensore al casinò di Atlantic City e il giocatore, infastidito, reagisce con un violento pugno che manda la donna, Janay Palmer, a terra priva di conoscenza. Rice poi trascina la Palmer fuori dall'elevatore e solo dopo qualche minuto, con anche l'intervento di alcuni inservienti, riprende conoscenza. Prima del via della stagione Rice aveva chiesto scusa pubblicamente ma questo non è servito: oltre alla vergogna per il gesto fatto e l'aver praticamente chiuso la carriera, il running back perde 10 milioni di dollari previsti dal suo contratto fino al 2016.