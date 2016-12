Nfl: Seahawks subito implacabili, Packers demoliti

I Seahawks inaugurano nel migliore dei modi la nuova stagione di Nfl battendo 36-16 i Green Bay Packers. I campioni in carica di Seattle hanno messo fin da subito le cose in chiaro nel match di apertura della stagione lanciando anche un segnale inequivocabile alle avversarie. Grande protagonista è stato il running back Marshawn Lynch (110 yards e 2 TD). Buona anche la prova del quarterback Russell Wilson (191 yards e 2 TD). Esattamente come nella passata a gloriosa stagione, i Seahawks dominano in difesa concedendo poco o nulla al qb dei Packers Aaron Rodgers, troppo spesso sotto pressione e non aiutato dalla linea offensiva di Green Bay. Lynch, migliore in campo, mette a referto 110 yard di corsa con sole 20 portate andando a realizzare anche 2 touchdown. Il weekend di Nfl darà già i primi verdetti: si attendono infatti le risposte dei Denver Broncos di Peyton Manning e dei New England Patriots.