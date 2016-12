Nfl, il sorriso d'oro di Louis Delmas dei Miami Dolphins

Sul campo ha prevalso Atlanta ma il vincitore morale è lui: Louis Delmas. A fine partita, il giocatore dei Miami Dolphins ha mostrato i denti a un fotografo munito di obiettivo grandangolare e il risultato è quello apprezzabile nella foto: un sorriso d'oro, che mai come in questo caso non vuol dire 'bello'. Per la cronaca, la partita è finita 16-10 ma dopo aver visto questa immagine nessuno se ne ricorderà.