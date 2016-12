Zanardi, obiettivo Iron Man

Ennesima avventura per Alessandro Zanardi , 5 medaglie d'oro tra Paralimpiadi e campionati del mondo nella sua nuova vita, quella senza gambe ma con tanta voglia di mettersi alla prova, sempre. L'ultima follia, è lui stesso ridendo a darsi dello scemo quando ci riflette su, è il triathlon. Si, ma non quello normale, qui stiamo parlando di Iron Man e di quello che viene considerato l'appuntamento più duro della specialità: Hawaii, Kona, nella Kailua Bay. In programma, il prossimo 11 ottobre, 2 miglia e mezzo a nuoto, poi 180 chilometri in bicicletta, ovviamente per lui la Handbike, e per finire in bellezza i canonici 42,2 chilometri di maratona, che Alex affrontarà in carrozzina.

Sarà il debutto nella specialità, pronti-via nella gara più prestigiosa, una faticaccia mostruosa che i normodotati più preparati riescono a concludere in circa 8 ore. Si sta preparando con il solito entusiasmo, con la solita meticolosità. Non trascurerà il minimo particolare, perché, viste voglie e agonismo in quantità industriali, c'è da scommetterci su che non sarà certo lui a tagliare il traguardo per ultimo. Sarà particolarmente impegnativa la prima frazione, quella del nuoto, come è facile immaginare, per per uno che ritiene che non esistano le sfide impossibili quelle due miglia e mezzo saranno solo una scoperta, perché come dice lui quando si percorre una strada le fatiche ti portano a contatto con altre, ancor maggiori. E' questa la sua normalità, non dovremmo più stupirci ormai, si tratta semplicemente di un'altra lezione di questo professore tutto particolare, che 13 anni fa, dopo aver perso le gambe ha detto: oK vita, adesso ti faccio vedere io come si fa.