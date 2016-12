Il fratello di Oscar Pistorius grave dopo un incidente d'auto

Per Oscar Pistorius i guai sembrano non finire mai: dopo la morte della fidanzata Reeva Steenkamp, per la quale è sotto processo con l'accusa di omicidio volontario, un'altra tragedia funesta la vita di "Blade Runner". Stiamo parlando del grave incidente per il fratello di Oscar, Carl Pistorius: il giovane è in prognosi riservata dopo uno schianto in auto, non sarebbe però in pericolo di vita. Lo ha comunicato la famiglia.