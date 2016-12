Boxe, venduti a 290mila euro i guantoni indossati da Muhammad Ali contro Frazier

I guantoni indossati da Muhammad Ali nell'incontro perso contro Joe Frazier del 1971 sono stati venduti per circa 290mila euro. Ad aggiudicarseli è stato un anonimo partecipante all'asta che si è tenuta a Cleveland. Ali, radiato per non essere partito per la guerra in Vietnam, indossò quei guantoni nel match del rientro. Terminato ai punti con la prima sconfitta del campione di Louisville, l'incontro è stato definito "il match del secolo".