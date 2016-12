Pallanuoto, Europei donne: Italia in semifinale col brivido

Il Setterosa, campione d’Europa in carica, non sembra nelle sue giornate migliori. Le azzurre del ct Fabio Conti partono bene ma, ogni volta che cercano di prendere il largo, si distraggono in difesa e vengono puntualmente riprese. All’inizio del terzo periodo è un gol di Roberta Bianconi a dare il massimo vantaggio all’Italia (6-4) ma le reti di Vasiliki Diamantopoulou e Plevritou riportano il match nuovamente in equilibrio. Le azzurre insistono e Arianna Garibotti, a due minuti dalla fine, segna il gol del 7-6.



Le elleniche accusano il colpo e per il Setterosa sembra fatta, ma con soli 7 secondi da giocare succede l’incredibile: la difesa azzurra si addormenta, la Grecia va in porta con tre passaggi e Alexandra Asimaki segna il 7-7 proprio allo scadere. C’è solo il tempo di riprendere il gioco a metà vasca, ma è una formalità: si va ai rigori. Dai cinque metri le azzurre sono infallibili: vanno a segno Bianconi, Motta, Emmolo e Frassinetti. Giulia Gorlero si supera e para i tiri di Tsoukala e Charalampidi. L’Italia è in semifinale, per la Grecia gli Europei finiscono qui.