Scherma, Mondiali: Dream Team sul tetto del mondo

Ennesima impresa della squadra azzurra di fioretto femminile. Il Dream Team composto da Elisa Di Francisca, Valentina Vezzali, Arianna Errigo e Martina Batini ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali di Kazan battendo in finale la Russia col punteggio di 45-39. Per l'Italia è il terzo oro e per il fioretto femminile quello di Kazan può definirsi un Mondiale da sogno: anche nella prova individuale, infatti, il podio era stato interamente azzurro.