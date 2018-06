Scherma, Mondiali Kazan: fioretto maschile, l’Italia è di bronzo

Altra medaglia, la sesta, per l'Italia ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Kazan: il quartetto composto da Andrea Cassarà, Andrea Baldini, Valerio Aspromonte e Giorgio Avola ha conquistato il bronzo nella prova di fioretto a squadre. Nella finale per il terzo posto gli schermidori azzurri hanno battuto nettamente la Russia, che schierava in pedana il campione iridato Alexey Cheremisinov, col punteggio di 45-29.