Tuffi, terrore in volo per Tom Daley

La tragedia dell'aereo abbattuto in Ucraina è ancora fresca e Daley a bordo dell'aereo della Virgin Atlantic se l'è vista davvero brutta. "Spaventato per l'atterraggio d'emergenza in Russia, dopo i recenti eventi, ancora non sappiamo che cosa sia successo", ha scritto il campione di tuffi improvvisandosi reporter e pubblicando l'immagine della perdita al motore.