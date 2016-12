Pallanuoto, Europei donne: dominio Spagna, Italia beffata

Una sconfitta che lascia il segno. L'Italia si arrende 12-8 con la Spagna nell'ultimo turno della fase a gironi degli Europei femminili di pallanuoto a Budapest , perdendo così la vetta del gruppo B e il passaggio diretto alle semifinali. Dominio delle campionesse del mondo che sapevano di dover vincere con più di due gol di scarto per andare in testa: il Setterosa per difendere il titolo è dunque costretto a disputare i quarti con la Grecia .

Grande prova delle iberiche che dominano la prima metà di gara e poi resistono al ritorno azzurro (parziali 4-1, 4-2, 3-3, 1-2). Spagna in vantaggio alla prima azione e Italia incapace di reagire: le ragazze di Fabio Conti, reduci dalle due vittorie con Francia e Russia, faticano a trovare spazi e creare pericoli sia nel primo che nel secondo quarto.



A tenere a galla le azzurre ci pensa Giulia Emmolo che realizza quattro reti e prova a scuotere le compagne. Non è però sufficiente: negli ultimi due periodi le iberiche resistono e controllano il vantaggio, approdando direttamente in semifinale e costringendo le azzurre a disputare i quarti per entrare tra le migliori 4 d'Europa.