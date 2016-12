Hockey su pista, Aracu: "Tataranni arrestato brutalmente"

"Un comportamento ingiustificabile e aggravato dal fatto che gli agenti erano in borghese mentre il nostro giocatore indossava la divisa della Nazionale". Il presidente della F ederazione italiana hockey e pattinaggio , Sabatino Aracu , commenta così l’arresto del giocatore della Nazionale Massimo Tataranni , avvenuto ad Alcobendas (in Spagna) al termine della partita tra le Furie Rosse e il Portogallo che ha regalato il titolo europeo all'Italia.

Tataranni è stato fermato all’interno del palazzetto dello sport di Alcobendas subito dopo la fine di Spagna-Portogallo, un 6-6 che ha scatenato l’esultanza della Nazionale italiana per un titolo europeo atteso da 24 anni. “Il fatto non ha la benché minima giustificazione, l'atleta italiano, che indossava la divisa della sua Nazionale, non ha fatto nulla che potesse giustificare l'intervento della forza pubblica presente all'interno del palasport; si è limitato a festeggiare, al pari dei suoi compagni di squadra, il titolo di campione europeo appena conquistato”.

“Ancor più grave – prosegue Aracu - è il fatto che, di fronte all'inconsistenza delle accuse, la polizia locale abbia proceduto nell'iter e consegnato Massimo Tataranni in custodia alla polizia nazionale che lo ha posto in stato di fermo, rifiutando l'immediato rilascio e trattenendolo per tutta la notte tra sabato e domenica. Una circostanza che ha impedito all'atleta di ricevere, assieme ai compagni, il meritato riconoscimento nel corso della cerimonia di premiazione".