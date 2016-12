Hockey su pista: Italia sul tetto d'Europa, Francia k.o.

Al Pabellón Amaya Valdemoro i primi a scendere in campo sono proprio gli azzurri, che con una vittoria potrebbero continuare a sperare nell'oro continentale: match subito in salita per gli uomini di Mariotti, che prima vanno sotto due volte (reti transalpine firmate da Garcia e David) pareggiando fino al 2-2 con Pagnini e Motara, poi reagiscono da grandissima squadra al 4-2 dei francesi, rimontando tre reti negli ultimi cinque minuti in un clima a dir poco ostile, visto che tutti gli spagnoli speravano in una sconfitta di Motaran e compagni per poter festeggiare in anticipo la vittoria dell'Europeo.

Decisive le parate di Gnata, entrato a metà incontro al posto di Mariotti. Sicura dell'argento, l'Italia si siede in tribuna per assistere al derby iberico fra Spagna e Portogallo, ed accade l'impensabile: la Spagna, padrona di casa e campione d'Europa in carica, si fa fermare sul 6-6 dai lusitani, e l'Italia di hockey su pista può festeggiare il terzo titolo europeo della sua storia.

Alla premiazione però non partecipa Massimo Tataranni, autore di una doppietta contro la Francia. L'hockeista dell'Amatori Lodi viene infatti arrestato dalla polizia spagnola subito dopo una rissa: la colpa del giocatore azzurro sarebbe stata quella di aver festeggiato in maniera troppo esuberante il titolo europeo, cosa che non è piaciuta ad alcuni poliziotti in borghese. Tataranni, che è uscito dal palazzetto malconcio, ha passato quindi la notte in commissariato in attesa della scarcerazione.