Pallanuoto, Europei donne 2014: l'Italia schianta la Russia

E' un grande Setterosa. A Budapest, nella seconda sfida del Girone B degli Europei di pallanuoto, l'Italdonne sconfigge senza problemi la Russia e si avvicina all'accesso in semifinale: 13-10 il punteggio in favore delle ragazze di Fabio Conti. Gara senza storia, con le azzurre che dominano per larghi tratti e soffrono qualcosa solo nel finale, quando le russe cercano invano una disperata rimonta. Ora basta un pari con la Spagna per il primo posto.