Pallanuoto, Europei 2014: l'Italia va, domata la Georgia

Terza vittoria per il Settebello agli Europei di pallanuoto in corso a Budapest. Gli azzurri battono 15-5 la Georgia e, dopo i successi contro Russia e Romania, continuano a punteggio pieno il loro cammino nel torneo. L'Italia parte con il freno a mano tirato (3-2 per i ragazzi di Campangna il risultato del primo parziale), ma cambia marcia nei parziali centrali, chiusi entrambi sul 5-1, e nell'ultima parte di gara si limita a controllare.

In gol otto giocatori di movimento: triplette di Figari e Aicardi, doppiette di Di Fulvio, Fondelli e Giorgetti, in gol Figlioli, Gallo e Baraldi. Nel finale di partita esordio per il portiere Del Lungo al posto di capitan Tempesti. Nelle ultime due gare del gruppo A il Settebello affronterà il Montenegro vice campione del Mondo e d'Europa (sabato alle 19) e la Grecia (lunedì alle 19).