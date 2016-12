Pallanuoto, Europei donne: Italia, esordio vincente con la Francia

Esordio sul velluto per la nazionale femminile di pallanuoto ai Campionati Europei di Budapest. Il Setterosa , nella prima giornata del girone B, supera la Francia con un netto 14-4 (parziali 3-1, 4-1, 1-0, 6-2) e vola così subito in testa al raggruppamento. E' bastata metà gara alle ragazze di Fabio Conti per mettere al sicuro i tre punti: sugli scudi Bianconi, Di Mario e Radicchi, autrici di tre gol a testa. Venerdì la sfida con la Russia.

Primo quarto di assestamento per l'Italia, che nella seconda metà del secondo quarto piazza l'allungo decisvo volando sul 7-1, corretto in 7-2 prima del giro di boa. Terzo quarto in pieno controllo del Setterosa, che gestisce senza affanni il risultato e va ancora sei volte in rete negli ultimi otto minuti. Un debutto convincente insomma per le ragazze di Conti, che contro la Russia saranno chiamate a ben altro impegno.