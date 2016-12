Pallanuoto, Europei 2014: autorità Italia, Romania stesa

Non convince in avvio l'Italia, eccezion fatta per il portiere Tempesti che para subito un rigore. Il Settebello sblocca al 4' con Giorgetti su un uomo in più, ma la Romania reagisce e pareggia immediatamente con Guiman. Nel secondo periodo il balzo azzurro col giovanissimo Fondellli, il rigore di Giorgetti e la rete di Giacoppo che - inframezzati dal gol di Radu - valgono il 4-2 di metà gara. Nel terzo quarto, così come accaduto con la Russia, gli uomini di Campagna mettono il turbo e archiviano la pratica: si sbloccano Baraldi, Figlioli, Luongo e Velotto. La ultime due reti rumene le sigla Gheorghe ma è troppo tardi, ancora Luongo chiude il tabellino: giovedì terza giornata contro la Georgia.