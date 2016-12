Riaperto il processo a Pistorius: non soffre di disturbi mentali

Più di un anno fa l'episodio: nella notte di San Valentino 2013, la bella fidanzata dell'atleta paralimpico fu uccisa nella loro casa in Sudafrica, dallo stesso Pistorius, che si è sempre proclamato come omicida "casuale", adducendo come scusa la ipotetica presenza di ladri nella villa. Una versione che non ha convinto gli inquirenti, e che tuttora non convince: un processo, a tratti puramente mediatico, che sembra sempre lontano dalla sua conclusione. Un piccolo passo avanti potrebbe essere stato effettuato oggi: Pistorius non è disturbato mentalmente ma perfettamente cosciente delle sue azioni e di ciò che lo circonda. Lo sarà stato anche quella maledetta sera? Ci vorrà ancora del tempo per saperlo.