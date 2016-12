Scherma, Europei Strasburgo: tris fioretto, Di Francisca d'oro

Una tripletta storica per il fioretto femminile azzurro agli Europei di scherma in corso a Strasburgo. La campionessa in carica Elisa Di Francisca conquista la medaglia d'oro battendo 15-5 Martina Batini in una finale tutta italiana: Valentina Vezzali, sconfitta in semifinale proprio dalla concittadina, si mette al collo la medaglia di bronzo e completa un'impresa mai riuscita prima alle fiorettiste azzurre nella rassegna continentale.