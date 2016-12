Bibione Sport Experience: dal volley al rugby

In tre giorni, perciò, assisteremo al grande sport “da spiaggia” con due momenti di grande eccellenza sportiva: la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley e la prima tappa del Circuito Europeo di Beach Rugby che vedrà per la prima volta la spiaggia veneta protagonista di una specialità tanto amata soprattutto dai cugini anglosassoni e francesi e introdurrà per la prima volta il Touch Rugby con formula IRB sulla spiaggia. Ma di novità Bibione Sport Experience ne riserva ancora molte.

Per la prima volta la fase di qualificazione del Campionato Italiano di Beach Volley non porrà limite al numero di squadre iscritte. Gli incontri prenderanno il via il venerdì e consentiranno alle migliori 48 coppie, di entrambe le categorie di gioco, di entrare il sabato nel Main Draw finale.

La località veneta si erige a meta assoluta dello “sport on the beach”, grazie anche agli altri appuntamenti estivi, quali il Bibione Beach Fitness (12-13-14 settembre): evento internazionale di wellness, organizzato direttamente sulla spiaggia, che vedrà il coinvolgimento di oltre 250 presenters da tutto il mondo.