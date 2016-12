Scherma, Europei Strasburgo: Del Carretto spada d'oro

Bianca Del Carretto è la nuova campionessa europea di spada femminile . Nella massima competizione continentale in corso a Strasburgo , l'atleta ligure vince la medaglia d'oro battendo 15-12 in finale la padrona di casa Candassamy , e riportando così in Italia un titolo che mancava da 16 anni. Esulta la 28enne ligure che, nonostante il recente infortunio al braccio, si porta a casa la seconda medaglia europea della carriera dopo il bronzo del 2008.

Percorso da incorniciare per la Del Carretto che, dopo aver battuto nei sedicesimi la polacca Piekarksa (15-12) e agli ottavi la connazionale Quondamcarlo (15-9), nei quarti mette ko 15-9 la numero uno del ranking mondiale, l'ungherese Szasz. In semifinale il 15-13 sulla francese Josephine Coquin, poi l'ultimo atto con la Candassamy, in equilibrio fino al 10-10. Altro grande risultato dunque per la scherma azzurra dopo l'argento di Paolo Pizzo nella prima giornata.