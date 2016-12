Hockey, finale Nhl: Kings ancora in rimonta, 2-0

Anche in gara 2 della finale Nhl i supplementari sono favorevoli ai Los Angeles Kings che battono 5-4 i New York Rangers e si portano sul 2-0 nella serie che assegna la Stanley Cup . Come in gara 1 i padroni di casa, campioni Nhl nel 2013, sono costretti a rimontare più volte, 0-2, 1-3 e 2-4, ma poi nel terzo periodo riescono ad impattare e nel secondo overtime trovano il gol partita con Dustin Brown . Gara 3 e 4 a New York .

La partita sul ghiaccio dello Staples Center di Los Angeles inizia bene per i Rangers che si portano sul 2-0 con le segnature di McDonagh e Zuccarello. All'inizio del secondo periodo Stoll accorcia le distanze per i Kings ma New York fa 3-1 con la rete in power play di Martin St. Louis. Padroni di casa non ci stanno e realizzano il 2-3 con Mitchell ma, dopo appena 11 secondi, Brassard riporta avanti di due gol gli ospiti. Questa volta sembra fatta per i Rangers ma nel terzo periodo i Kings centrano l'ennesima rimonta di questi playoff e pareggiano grazie ai gol di King e Marian Gaborik. Si va quindi all'overtime: uno non basta, serve il secondo e proprio qui, a metà supplementare, arriva il gol vincente di Dustin Brown.