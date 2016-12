Hockey, Nhl: la finale sarà Los Angeles-New York

Emozioni a raffica in gara 7 allo United Center di Chicago. Sono i padroni di casa a portarsi avanti 2-0 grazie ai gol di Saad e Towes, quest’ultimo in situazione di power play, ma Los Angeles e pareggia con Carter e Williams. In chiusura di primo periodo, però, Chicago torna avanti grazie a Sharp, ed è lo stesso Sharp a firmare il 4-3 per i Blackhawks alla fine del secondo periodo dopo il momentaneo pareggio dei Kings realizzato da Toffoli. Ma non è finita. Il 12° gol nei playoff di Gaborik regala il 4-4 a Los Angeles e prolunga la partita all’overtime dove ci pensa Alec Martinez, dopo 5’47”, a siglare il definitivo 5-4 che consente alla franchigia losangelina di giocarsi la Stanley Cup per la terza volta nella sua storia (l’unico successo è quello del 2012). Di fronte troverà i New York Rangers che nel loro palmares vantano quattro titoli di Nhl, l’ultimo dei quali risale al 1994. Gara 1 della Stanley Cup è in programma mercoledì allo Staples Center di Los Angeles.