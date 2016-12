Hochey Torino Bulls, Cervar non ce l'ha fatta

Lo conoscevano in tanti nell'ambiente dell'hockey del Piemonte. Stefano Cervar non ce l'ha fatta. L'hockeista di 42 anni ieri si è accasciato a terra durante un match che vedeva coinvolti i suoi Hochey Torino Bulls. Trasportato d'urgenza all'Ospedale Molinette in condizioni disperate, ha ceduto a causa di un'emorragia cerebrale. Nei Bulls insegnava anche i rudimenti di hockey e pattinaggio ai più giovani e ai bambini delle scuole. Dramma sportivo.