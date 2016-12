Hochey Torino Bulls, giocatore grave dopo malore in campo

Si è trasformato in una tragedia un incontro benefico al Palaghiaccio di Torino. Un giocatore dell'Hochey Torino Bulls, squadra del campionato di Serie C, è stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Molinette dopo essere stato colto da un malore in campo. L'uomo, Stefano Cervar, si è accasciato al suolo e ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. I medici gli hanno diagnosticato una grave emorragia cerebrale.