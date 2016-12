Hockey, Nhl: Rangers in finale dopo 20 anni

Con un gol di Dominic Moore nel secondo periodo di gara 6 i New York Rangers battono 1-0 i Montreal Canadiens, chiudono 4-2 la serie della Finale della Eastern Conference e davanti agli oltre 18mila tifosi del Madison Square Garden festeggiano il ritorno alla finale per la Stanley Cup 20 anni dopo l'ultima volta. Era infatti il 1994 quando i Rangers giocarono per l'ultima volta la serie per il titolo e lo vinsero battendo 4-3 i Vancouver Canucks.