Red Bull Air Force in volo sopra NY

La miglior vista di New York se la sono goduta i cinque piloti di tuta alare della Red Bull Air Force che hanno realizzato il sogno di planare nella magnifica cornice dello skyline di Manhattan come anticipazione del Bethpage Air Show che si terrà a Jones Beach, Long Island per il weekend del Memorial Day. Jon Devore, Jeff Provenzano, Amy Chmelecki, Sean MacCormac e Andy Farrington si sono lanciati da 2286 metri partendo dalla punta sud di Manhattan e viaggiando a 190 km/h si sono diretti verso il centro passando dal distretto finanziario e percorrendo 3,2 chilometri in due minuti per poi atterrare in sicurezza su una chiatta nel fiume Hudson.