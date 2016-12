Pallanuoto, scudetto alla Pro Recco

La Pro Recco è campione d'Italia di pallanuoto per la 28.a volta nella sua storia e per il nono anno consecutivo. La squadra ligure ha conquistato lo scudetto del 2014 battendo il Brescia per 12-7 in gara-3 della finali per il titolo, vincendo per 2-1 la serie al meglio delle tre partite. "E' uno scudetto, qualunque società festeggerebbe per un anno. La Pro Recco già da domenica penserà alla Coppa dei Campioni che è il traguardo più importante. Coppa Italia e scudetto sono due traguardi intermedi per la Pro Recco, abbiamo lavorato per raggiungere questo traguardo ma è soprattutto il lavoro di preparazione per un traguardo finale che consideriamo basilare", ha detto l'allenatore Pino Porzio.