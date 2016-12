Mike Tyson in Law and Order: in tv l'episodio delle polemiche

Sarà trasmesso mercoledì 16 aprile, per la prima volta in chiaro, l’episodio di “Law and Order: Special Victim Unit” che ha infiammato la polemica negli Stati Uniti. A destare scalpore è stata la presenza dell’ex pugile Mike Tyson nei panni di un detenuto nel braccio della morte che aveva subito abusi da bambino. L’episodio si intitola “Abusi ripetuti”: l’appuntamento è in prima serata sul canale tematico Top Crime.

A far discutere è stata l’apparizione della guest star nel ruolo di vittima, nonostante Tyson abbia scontato tre anni di carcere nel 1992 per stupro: opinione pubblica e media avevano fatto pressioni per impedire la messa in onda dell’episodio che, una volta trasmesso, ha inevitabilmente ottenuto un consistente riscontro del pubblico.