MI GAMES: Live the City, Live The Sport

MI GAMES è un evento polisportivo che si svolgerà tra il 19 e il 25 Maggio nel pieno centro di Milano, esattamente in via della Moscova 26 presso il nuovissimo centro sportivo PlayMore di oltre 4000 metri quadrati.

MI GAMES nasce dall'idea di sport per tutti e per tutte le età. Per questo motivo la manifestazione prevede la pratica di tre diverse discipline sportive (basket, beach-volley e calcetto) suddivise in tre categorie ciascuna (over 18, under 18 e under 15). Durante la settimana, in orario notturno (19-22), si svolgeranno le fasi eliminatorie della categoria over 18 denominata "Senior" per tutti e tre gli sport. Il sabato (15-22 l'orario) sarà invece il turno delle eliminatorie delle categorie "Junior" (under 18) e "Kids" (under 15). Il gran finale avverrà la domenica, a partire dalle 10 di mattina fino alle 22, con le finali e le premiazioni di tutti i tornei. Affiancata agli sport tradizionali sarà allestita "La Gabbia" (torneo di calcetto 2vs2), che avrà un relativo torneo a eliminazione diretta (128 squadre), grazie alla collaborazione con il Comitato Italia por Colombia di Ivan Cordoba che segue da vicino un progetto alimentare per i bambini colombiani. Il ricavato delle iscrizioni della “gabbia” saranno interamente devolute a questa associazione. Inoltre, ci sarà un’estrazione a premi con carattere benefico, che vedrà in palio magliette autografate dai migliori giocatori della Serie A di calcio, basket e volley.