Floyd Mayweather, un massaggio vincente

Una giornata da ricordare per Floyd Mayweather. Dopo aver incassato la bellezza di 75.636 dollari per aver indovinato l'esito delle Final Four della NCAA, il pugile si è concesso un invidiabile massaggio dalla bella Doraline Medina, sexy terapeuta. Mayweather ha voluto condividere le due giocate vincenti, rispettivamente di 33.636 e 42.000 dollari, con i suoi fan di Twitter.