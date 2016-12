Tragedia paracadutismo: morta tedesca mentre cercava il record mondiale

Dal record mondiale alla tragedia. In Arizona è morta una paracadutista tedesca (la 46enne Diana Paris) che insieme ad altri 221 skydrivers stava cercando di stabilire il primato di due formazioni complete in 80 secondi. Dopo diverse prove il tentativo è stato drammatico: quando il gruppo ha toccato il suolo, lei mancava all'appello. Il corpo dell'esperta (oltre 1500 lanci in carriera) paracadutista è stato trovato a oltre un chilometro di distanza.