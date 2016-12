Cappellini - Lanotte: miglior punteggio dopo il corto

Anna Cappellini e Luca Lanotte sono in testa dopo il programma corto nella danza ai Mondiali di pattinaggio artistico di Saitama, in Giappone. La coppia azzurra ha ottenuto 69,70 punti e comanda davanti ai canadesi Kaitlyn Weaver e Andrew Poje (69,20), e ai francesi Nathalie Pechalat e Fabian Bourzat (68,20). Solo 17esima, e quindi eliminata, l'altra coppia azzurra Charlene Guignard e Marco Fabbri.

In una gara che non vedeva al via i detentori del titolo, gli americani Davis e White, e anche i russi Bobrova e Soloviev, costretti al forfait a causa di un infortunio di quest'ultimo, gli azzurri Cappellini e Lanotte, campioni d'Europa in carica e sesti a Sochi, hanno limitato le sbavature durante la prova e hanno ottenuto con merito il miglior punteggio. Quinta la coppia russa composta da Elena Ilinykh e Nikita Katsalapov, unici rappresentanti del podio olimpico di Sochi. La seconda e ultima parte della prova, il programma libero, è in calendario sabato alle 4.30, ora italiana. Anna Cappellini e Luca Lanotte gareggeranno per ultimi a caccia di una medaglia.